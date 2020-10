Almanacco del 09-10-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 ottobre 2020)del giorno e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione e da Francesco Vitale oggi è venerdì 9 ottobre Buongiorno la Chiesa oggi ricorda San Dionigi vescovo di ogni zona variante di Dionisio nome derivato da quello di Dioniso Dio di greco il dio greco Scusate dio del vino e delle feste qui già parlando di vino è festa il suo significato Quindi è consacrato a Dioniso auguri a tutti coloro che si chiamano Dionigi e sono una pioggia di John Lennon Ottavia piccolo l’ho io non so se l’ho però pronunciata bene Andiamo a fare gli auguri invece ai nati quest’oggi Però intanto voglio salutare Carla non fa gli anni ma tantissimi auguri anche a Carla carina sempre po’Monica buon compleanno Monica Eva Rossella Alberto buonissima giornata a ciascuno di voi Viaggio nel tempo che ci porta in quel ...