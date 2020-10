Alessio Viola ancora infortunato, dal 12 ottobre torna Davide Camicioli (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ogni Mattina su Tv8, Alessio Viola assente per altre due settimane, Monica Peruzzi e Daniele Pervincenzi i sostituti accanto ad Adriana Volpe Update 9 ottobre: Daniele Pervincenzi nel congedarsi dal pubblico e dalla trasmissione, ha annunciato che da lunedì 12 ottobre ad affiancare Adriana Volpe ci sarà Davide Camicioli. Ultima settimana senza Alessio Viola?. Gli spettatori di Ogni Mattina dallo scorso venerdì hanno avuto una brutta sorpresa: l’assenza di Alessio Viola. Il conduttore che fin dall’inizio, messosi alle spalle la scrivania di Sky Tg24, ha abbracciato questa nuova avventura accanto ad Adriana Volpe, non era presente in studio. Nessun strano gossip però, nessuna ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ogni Mattina su Tv8,assente per altre due settimane, Monica Peruzzi e Daniele Pervincenzi i sostituti accanto ad Adriana Volpe Update 9: Daniele Pervincenzi nel congedarsi dal pubblico e dalla trasmissione, ha annunciato che da lunedì 12ad affiancare Adriana Volpe ci sarà. Ultima settimana senza?. Gli spettatori di Ogni Mattina dallo scorso venerdì hanno avuto una brutta sorpresa: l’assenza di. Il conduttore che fin dall’inizio, messosi alle spalle la scrivania di Sky Tg24, ha abbracciato questa nuova avventura accanto ad Adriana Volpe, non era presente in studio. Nessun strano gossip però, nessuna ...

alessio_pal : @PaoloCond Sono d 'accordo , il fratello minore non si tocca. Preciso che Chiesa è stato accontentato nel suo desid… - _Alessio_88 : RT @EdoardoMecca1: La Juve comunica alla ASL l'uscita dalla 'bolla' dei giocatori per andare in Nazionale. La ASL lo comunica alla Procura,… - 79_Alessio : RT @vikingmetal: - alessio_pal : #chiesa da piccolo tutte le estati temevo che Antognoni lasciasse i viola...da giovane per Baggio alla Juve per poc… - alessio_pal : @424BasilStreet Errore non venderlo 1 anno fa. Ora la società viola ne esce sconfitta in ogni modo. -