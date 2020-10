Zorzi e Adua, cosa si sono detti davvero in albergo: Tommaso svela tutto (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tommaso Zorzi non si arrende mai e ha tutte le intenzioni di non farla passare liscia ad Adua Del Vesco. Tra i due c’è ormai una faida al Grande Fratello Vip 2020, cercano di evitarsi nella Casa ma entrambi parlano dell’altro nel frattempo. La cosa certa è che Tommaso non tollera più Adua e Adua … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 8 ottobre 2020)non si arrende mai e ha tutte le intenzioni di non farla passare liscia adDel Vesco. Tra i due c’è ormai una faida al Grande Fratello Vip 2020, cercano di evitarsi nella Casa ma entrambi parlano dell’altro nel frattempo. Lacerta è chenon tollera più… L'articolo proviene da Gossip e Tv.

trash_italiano : PER FAVORE ORA CONFRONTO ADUA-ZORZI IN DIRETTA #GFVIP - trash_italiano : ENTRA IN SCENA LA SORELLA DI ADUA DEL VESCO PER ATTACCARE ZORZI. SECONDO ME L'HANNO MANDATA I FAN SPAGNOLI DI ADUA. ?? #noneladurso - oudreihorne : Amo #Tommaso.Ma trovo più onesta #Dayane che #oppini Dayane è ingenua da morire.E non deve stare con Adua. Frances… - scemografia : RT @caroltrilly: #GFVIP Dayanne io ti adoro.... Amica vera di ADUA Zittisce Zorzi Zittisce Oppini Unica con le palle vere che non segue il… - caroltrilly : #GFVIP Dayanne io ti adoro.... Amica vera di ADUA Zittisce Zorzi Zittisce Oppini Unica con le palle vere che non se… -