WEF conferma | Covid ha cambiato percezione rischi globali

(Di giovedì 8 ottobre 2020) (Teleborsa) – Ilha decisamenteladei, mettendo al centro quelli che minano la salute ed il benessere. E’ quanto emerge dal consueto sondaggio annuale “Regional Risks for Doing Business 2020” del World Economic Forum, realizzato in collaborazione con Zurich Insurance Group e Marsh. L’indagine, che offre un quadro globale e per i singoli paesi suimaggiormente percepiti dagli operatori economici, ha coinvolto 12.000 business leader in 127 paesi. Fra i primi cinquepercepiti in Italia dagli operatori economici c’è in vetta la diffusione di malattie infettive, seguita dall’instabilità governativa ed, al terzo posto, dal fallimento dei meccanismi finanziari e/o ...