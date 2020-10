Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2020 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 8 OTTOBREORE 18:35 FEDERICO DI LERNIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SULLA A12TAQUINIA SEGNALIAMO INCIDENTE SULLA RAMPA DI USCITA PER FREGENE PER IIL TRAFFICO PROVENIENTE DASUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA. IN CARREGGIATA INTERNA ABBIAMO CODE TRA CASSIA BIS ALLA SALARIA E DALLA DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO; SU VIA LAURENTINA IN ZONA TINTORETTO CHIUSO LO SVINCOLO PER LAFIUMICINO/ RACCORDO ANULARE /MAGLIANA IN DIREZIONE RACCORDO PER CEDIMENTO DI UN PONTE CICOLPEDONALE SULLA COLOMBO SI STA IN ...