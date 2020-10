Venduto all'asta il T-Rex a una cifra record (Di giovedì 8 ottobre 2020) Uno scheletro del dinosauro più suggestivo, il Tyrannosaurus rex, è stato battuto all'asta per la cifra record di 31,8 milioni di dollari da Christies a New York. Alla vigilia era stimato attorno a 6-8 milioni di dollari, non distante dal precedente primato per un fossile all'asta, che era stato realizzato nel 1997 da Sotheby’s per Sue, lo scheletro di T-Rex più completo al mondo con 250 ossa originali su 380. L'esemplare Venduto a New York, con 188 ossa originali, ha quasi quadruplicato la cifra precedente. Questo scheletro di tirannosauro è soprannominato Stan, dal paleontologo Stan Sacrison che per primo trovò le ossa dell’anca parzialmente dissotterrate in un sito nel South Dakota nel 1987. Il T-Rex da 31 milioni di ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 8 ottobre 2020) Uno scheletro del dinosauro più suggestivo, il Tyrannosaurus rex, è stato battuto all'per ladi 31,8 milioni di dollari da Christies a New York. Alla vigilia era stimato attorno a 6-8 milioni di dollari, non distante dal precedente primato per un fossile all', che era stato realizzato nel 1997 da Sotheby’s per Sue, lo scheletro di T-Rex più completo al mondo con 250 ossa originali su 380. L'esemplarea New York, con 188 ossa originali, ha quasi quadruplicato laprecedente. Questo scheletro di tirannosauro è soprannominato Stan, dal paleontologo Stan Sacrison che per primo trovò le ossa dell’anca parzialmente dissotterrate in un sito nel South Dakota nel 1987. Il T-Rex da 31 milioni di ...

espressonline : ESCLUSIVO - Così l'Italia ha venduto due navi da guerra all'Egitto nel silenzio di agosto. Perdendo soldi - Ambrakey1 : @LiaQuartapelle Intanto all'Egitto avete venduto le navi, e poi non rompere con Zaki... Ci sono i NOSTRI pescatori… - MaurizioFuochi : @MediasetTgcom24 In parole povere,ho venduto l'Italia all'Europa che adesso ci rovinerà. - JHombrecaballo : @FlavioViviani @FValguarnera @matteosalvinimi Dire che 'la sinistra ci ha venduto all'Europa' è un fatto? Un dato?… - vallegiorgio41 : RT @vallegiorgio41: IO MI FIDO DEL MIO EDICOLANTE. REPUBBLICA HA VENDUTO QUALCHE COPIA IN PIÙ, GRAZIE AL LIBRETTO DI CAMILLERI. ORA CHE È F… -