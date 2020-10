"Un fotomodello?" Quando la mamma della Gregoraci stese Flavio Briatore (Di giovedì 8 ottobre 2020) "Non mi sembra un modello". Così la mamma di Elisabetta Gregoraci stese Flavio Briatore al primo incontro. Ieri la bella conduttrice calabrese, concorrente del GFVIP 5, era in vena di confidenze e ha raccontato a Matilde Brandi, Adua, Maria Teresa e Stefania la proposta di matrimonio e il fidanzamento. La Gregoraci ha ricordato: "Era il 10 agosto, la notte di San Lorenzo e mi disse che voleva dare una cena per me. Io non avevo capito niente. Eravamo in porto, c'era la luna, il mare, la musica, non mancava niente. Andai a fare l'aperitivo e lui organizzò questa cena con gli amici più stretti. Eravamo una trentina. Durante questa cena bellissima, lui si alza, va al centro e inizia un discorso davanti a tutti. 'Guarda Eli, ho capito che sei la donna ... Leggi su iltempo (Di giovedì 8 ottobre 2020) "Non mi sembra un modello". Così ladi Elisabettaal primo incontro. Ieri la bella conduttrice calabrese, concorrente del GFVIP 5, era in vena di confidenze e ha raccontato a Matilde Brandi, Adua, Maria Teresa e Stefania la proposta di matrimonio e il fidanzamento. Laha ricordato: "Era il 10 agosto, la notte di San Lorenzo e mi disse che voleva dare una cena per me. Io non avevo capito niente. Eravamo in porto, c'era la luna, il mare, la musica, non mancava niente. Andai a fare l'aperitivo e lui organizzò questa cena con gli amici più stretti. Eravamo una trentina. Durante questa cena bellissima, lui si alza, va al centro e inizia un discorso davanti a tutti. 'Guarda Eli, ho capito che sei la donna ...

Quando si dice il destino, io non lo conoscevo e non sapevo ... Lui si siede e dice 'Io vorrei solo un'insalatina perché sono a dieta' e mia madre: 'mi scusi ma non mi sembra un fotomodello. Adesso ...

