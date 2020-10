Ufficiale in Italia il Huawei P Smart 2021: prezzo e specifiche tecniche (Di giovedì 8 ottobre 2020) Vi avevamo dato già più di qualche anticipazione per quanto riguarda il Huawei P Smart 2021, adesso ufficializzato anche per l’Italia. Il dispositivo si contraddistingue per la presenza di un foro centrale nel display per il contenimento della fotocamera frontale, che corrisponde ad un sensore singolo da 18MP (apertura f/2.0). La fotocamera posteriore, invece, include quattro sensori: uno principale da 48MP (apertura f/1.8), un grandangolo da 8MP (apertura f/2.4), ed altri due da 2MP ciascuno, di cui uno macro ed uno di profondità (entrambi con apertura f/2.4). Huawei P Smart 2021 include uno schermo LCD da 6.67 pollici fullHD ed è spinto dal processore Kirin 710A con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Vi avevamo dato già più di qualche anticipazione per quanto riguarda il, adesso ufficializzato anche per l’. Il dispositivo si contraddistingue per la presenza di un foro centrale nel display per il contenimento della fotocamera frontale, che corrisponde ad un sensore singolo da 18MP (apertura f/2.0). La fotocamera posteriore, invece, include quattro sensori: uno principale da 48MP (apertura f/1.8), un grandangolo da 8MP (apertura f/2.4), ed altri due da 2MP ciascuno, di cui uno macro ed uno di profondità (entrambi con apertura f/2.4).include uno schermo LCD da 6.67 pollici fullHD ed è spinto dal processore Kirin 710A con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD ...

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Bakayoko torna in Italia: è un nuovo giocatore del Napoli ?? - DiscoveryItalia : Tempo di festeggiamenti in casa @DiscoveryItalia! Auguri a #LucaFranchini e #MichelePosa da 20 anni voci ufficiali… - ivaniotti : Ufficiale l’obbligo delle mascherine all’aperto - EugenioCardi : Siamo ad ottobre. A giugno si voterà per il sindaco della Capitale d'italia ed il #PD naviga in alto mare, non ha a… - Russia_Italia : Il Forum 'Russia-Italia' è lieto di porgere un caloroso benvenuto nel suo gruppo ufficiale su Facebook a 8 nuovi is… -