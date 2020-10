Pop Bari: banca avvia azione di responsabilità civile contro ex vertici (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, 8 ott. (Adnkronos) - banca Popolare di Bari in Amministrazione Straordinaria ha avviato "un'azione di responsabilità civile nei confronti di soggetti che hanno svolto nei precedenti esercizi attività di amministrazione, gestione e controllo della banca". Lo rende noto la banca Popolare di Bari in un comunicato. Leggi su iltempo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, 8 ott. (Adnkronos) -Popolare diin AmministrStraordinaria hato "un'di responsabilitànei confronti di soggetti che hanno svolto nei precedenti esercizi attività di amministr, gestione ello della". Lo rende noto laPopolare diin un comunicato.

