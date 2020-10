PayPal multa i venditori in caso di reclamo

Leggi su wired

(Di giovedì 8 ottobre 2020) La sede di(Getty Images)Il colosso dei pagamenti digitaliha deciso di introdurre nuove regole per dissuadere ida comportamenti scorretti e tutelare meglio i consumatori indi contestazione. Con l’aggiornamento dei termini e delle condizioni di servizio, dal 16 dicembre la piattaforma ha deciso che applicherà una sanzione aiqualora la contestazione di un cliente dovesse trasformarsi in unvero e proprio. In particolare, la tariffa aggiuntiva sarà applicata nelin cui il cliente non riceva la merce acquistata oppure nelin cui il prodotto non corrisponda a quello visualizzato e presentato online. Per queste situazioni, se il contenzioso si chiude a favore del cliente, la ...