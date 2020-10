Patrick Zaki resta in carcere altri 45 giorni (Di giovedì 8 ottobre 2020) Patrick Zaki resta in carcere per altri 45 giorni. Il tribunale del Cairo proroga ulteriormente e per l'ennesima volta la custodia cautelare dello studente egiziano dell'università di Bologna, ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 8 ottobre 2020)inper45. Il tribunale del Cairo proroga ulteriormente e per l'ennesima volta la custodia cautelare dello studente egiziano dell'università di Bologna, ...

marcodimaio : Patrick Zaki rimarrà in carcere per altri 45 giorni. Lo ha riferito il suo avvocato dopo l'udienza di oggi al Cairo… - pietroraffa : ??++ Patrick Zaki rimarrà in carcere per altri 45 giorni ++ #freeZaki - amnestyitalia : Da otto mesi Patrick Zaki è in detenzione preventiva. Da otto mesi chiediamo che venga rilasciato perché detenuto e… - elettramurat : RT @RiccardoNoury: Patrick Zaki resta in carcere in Egitto altri 45 giorni. Amnesty: 'Occorre impegno serio del governo italiano' https://t… - elettramurat : Patrick Zaki resta in carcere in Egitto altri 45 giorni - Emilia-Romagna - -