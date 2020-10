Papa: tutelare finanza pulita, via i mercanti dal tempio (Di giovedì 8 ottobre 2020) ANSA, - CITTA DEL VATICANO, 08 OTT - Il Papa ha incontrato il Comitato Moneyval e li ha ringraziati per il loro servizio "a tutela di una 'finanza pulita', nell'ambito della quale ai 'mercanti' è ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 ottobre 2020) ANSA, - CITTA DEL VATICANO, 08 OTT - Ilha incontrato il Comitato Moneyval e li ha ringraziati per il loro servizio "a tutela di una '', nell'ambito della quale ai '' è ...

