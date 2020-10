Officina Pasolini: 16 ottobre Open Day di orientamento e la sera concerto (Di giovedì 8 ottobre 2020) Officina Pasolini: prorogato il bando di ammissione al nuovo biennio di Alta Formazione gratuita della Regione Lazio con la supervisione artistica di Tosca Nuova scadenza 8 novembre ore 12:00 e il 16 ottobre Open DAY un giorno speciale per conoscere e approfondire, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, le opportunità offerte dal laboratorio artistico che dal 2014 ad oggi si è imposto in Italia come un’eccellenza pubblica e gratuita nel mondo della formazione È online il bando di ammissione al nuovo biennio di Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, laboratorio gratuito di alta formazione artistica e HUB culturale della Regione Lazio, con la supervisione artistica di Tosca. E ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 ottobre 2020): prorogato il bando di ammissione al nuovo biennio di Alta Formazione gratuita della Regione Lazio con la supervisione artistica di Tosca Nuova scadenza 8 novembre ore 12:00 e il 16DAY un giorno speciale per conoscere e approfondire, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, le opportunità offerte dal laboratorio artistico che dal 2014 ad oggi si è imposto in Italia come un’eccellenza pubblica e gratuita nel mondo della formazione È online il bando di ammissione al nuovo biennio didelle Arti Pier Paolo, laboratorio gratuito di alta formazione artistica e HUB culturale della Regione Lazio, con la supervisione artistica di Tosca. E ...

L’Officina delle arti Pier Paolo Pasolini è una realtà unica in Italia: un Laboratorio gratuito di Alta Formazione artistica creato dalla Regione Lazio e. articolato in tre sezioni distinte ma interco ...

