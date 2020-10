MotoGP Francia, Quartararo: “È stato bellissimo vincere a Barcellona” (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Posso dire che è stato bellissimo vincere a Barcellona, abbiamo avuto momenti difficili a Misano, ma anche in Austria e a Brno. Ho sempre pensato positivo, anche perché il passo era buono. Speriamo di continuare così, sono fiducioso, vedremo come sarà il meteo”. Lo ha detto Fabio Quartararo nella conferenza stampa alla vigilia del weekend di gara del Gran Premio di Francia di MotoGP. Leggi su sportface (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Posso dire che èa Barcellona, abbiamo avuto momenti difficili a Misano, ma anche in Austria e a Brno. Ho sempre pensato positivo, anche perché il passo era buono. Speriamo di continuare così, sono fiducioso, vedremo come sarà il meteo”. Lo ha detto Fabionella conferenza stampa alla vigilia del weekend di gara del Gran Premio didi

