Millefoglie di patate e salmone

Leggi su chedonna

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Ingredienti semplici, che messi insieme stanno bene , come nella , un secondo piatto goloso La è una ricetta pratica, ma non per questo meno spettacolare rispetto a molti altri piatti. Un effetto scenico che però fa rima con sapore, per un secondo piatto veloce e … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it