Lopez: «Cellino ha dato un segnale chiaro, il Brescia deve tornare in Serie A» (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il nuovo tecnico del Brescia ha tenuto la consueta conferenza di presentazione. E’ tornato sulla panchina delle rondinelle dopo l’interregno (breve) di Luigi Delneri. «L’obiettivo è la Serie A – ha detto Diego Lopez -. La squadra ha qualità, il presidente ha dato un segnale forte tenendo tutti i giocatori. Io sono convinto che un campionato non lo vince un solo giocatore. Dovremo essere forti in un torneo dove troveremo tante difficoltà». Foto: twitter Brescia L'articolo Lopez: «Cellino ha dato un segnale chiaro, il Brescia deve tornare in Serie A» proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il nuovo tecnico delha tenuto la consueta conferenza di presentazione. E’ tornato sulla panchina delle rondinelle dopo l’interregno (breve) di Luigi Delneri. «L’obiettivo è laA – ha detto Diego-. La squadra ha qualità, il presidente haunforte tenendo tutti i giocatori. Io sono convinto che un campionato non lo vince un solo giocatore. Dovremo essere forti in un torneo dove troveremo tante difficoltà». Foto: twitterL'articolo: «haun, ilinA» proviene da Alfredo ...

