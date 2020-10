LIVE VOLLEY – Ravenna-Modena 1-1 (26-24, 22-25, 18-21), Superlega 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA (Di giovedì 8 ottobre 2020) Consar Ravenna e Leo Shoes Modena si sfidano nel posticipo della terza giornata di Superlega 2020/2021 di VOLLEY. Ravenna torna sul campo di casa dopo la bella prestazione nel match contro Civitanova, poi vinta da quest’ultima al tie-break, per centrare la prima vittoria stagionale. Modena invece è a caccia del secondo successo consecutivo, dopo quello ottenuto sul campo di Vibo Valentia. L’appuntamento è per le ore 20:30 di giovedì 8 ottobre 2020. Sportface.it vi offrirà la DIRETTA testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA TERZA GIORNATA CLASSIFICA E RISULTATI Superlega ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 ottobre 2020) Consare Leo Shoessi sfidano nel posticipo della terza giornata diditorna sul campo di casa dopo la bella prestazione nel match contro Civitanova, poi vinta da quest’ultima al tie-break, per centrare la prima vittoria stagionale.invece è a caccia del secondo successo consecutivo, dopo quello ottenuto sul campo di Vibo Valentia. L’appuntamento è per le ore 20:30 di giovedì 8 ottobre. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA TERZA GIORNATA CLASSIFICA E RISULTATI...

zazoomblog : LIVE VOLLEY – Ravenna-Modena 1-1 (26-24 22-25 0-0) Superlega 2020-2021: PUNTEGGIO in DIRETTA - #VOLLEY #Ravenna-Mo… - mii_iy14 : RT @PowervolleyMI: ?? | ATTACCO A RETE Attacco a rete in corso per l'Allianz Powervolley: dalle ore 20.30 segui la sfida con Vibo con gli a… - _masaya121212_ : RT @PowervolleyMI: ?? | ATTACCO A RETE Attacco a rete in corso per l'Allianz Powervolley: dalle ore 20.30 segui la sfida con Vibo con gli a… - mitochan1408 : RT @PowervolleyMI: ?? | ATTACCO A RETE Attacco a rete in corso per l'Allianz Powervolley: dalle ore 20.30 segui la sfida con Vibo con gli a… - chibiaki331 : RT @PowervolleyMI: ?? | ATTACCO A RETE Attacco a rete in corso per l'Allianz Powervolley: dalle ore 20.30 segui la sfida con Vibo con gli a… -