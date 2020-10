La regina Elisabetta torna a Windsor (senza il principe Filippo) (Di giovedì 8 ottobre 2020) Weclome back. La regina Elisabetta è tornata nella tenuta di Windsor, dove ha ha già trascorso i suoi quattro mesi e mezzo di quarantena in piena emergenza coronavirus, dal 19 marzo al 4 agosto. Ha lasciato il castello londinese soltanto per le consuete vacanze estive: si è spostata prima a Balmoral, come da tradizione, e poi nella sua residenza di Sandringham, per un’incursione fuori programma. Leggi su vanityfair (Di giovedì 8 ottobre 2020) Weclome back. La regina Elisabetta è tornata nella tenuta di Windsor, dove ha ha già trascorso i suoi quattro mesi e mezzo di quarantena in piena emergenza coronavirus, dal 19 marzo al 4 agosto. Ha lasciato il castello londinese soltanto per le consuete vacanze estive: si è spostata prima a Balmoral, come da tradizione, e poi nella sua residenza di Sandringham, per un’incursione fuori programma.

albertoangela : La Regina Elisabetta II è una icona dei nostri tempi. Stasera ad #Ulisse, alle 21.25 su @RaiUno, ripercorreremo la… - UlisseRai1 : È noto che davanti alla regina tutti si inchinano. Ma quel giorno è Elisabetta a chinare la testa al passaggio del… - UlisseRai1 : Sul nostro pianeta non c’è una donna che sia stata ritratta, filmata, fotografata più di lei: la Regina Elisabetta… - infoitcultura : Kate Middleton e William, Regina Elisabetta e Filippo: le foto più belle - infoitcultura : Kate Middleton, lo sfregio alla Regina Elisabetta: 'Io non vengo', il giorno in cui tutto stava per crollare -

Ultime Notizie dalla rete : regina Elisabetta La fede nuziale della regina Elisabetta nasconde un segreto Vanity Fair Italia Kate Middleton: foto del suo grande ritorno a Buckingham Palace

Non l'ha solo sostituita... Buckingham Palace ha riaperto dopo 7 mesi di lockdown. Il primo evento ufficiale si è svolto nella Sala del trono, senza Sua Maestà, ma con una perfetta Kate Middleton che ...

Il royal look del giorno. Maxima d’Olanda, la signora in rosso

Maxima d'Olanda ha presenziato a un evento a Utrecht con un total look rosso scarlatto: dall'abito al soprabito con applicazioni floreali agli stivali e alla it bag ...

Non l'ha solo sostituita... Buckingham Palace ha riaperto dopo 7 mesi di lockdown. Il primo evento ufficiale si è svolto nella Sala del trono, senza Sua Maestà, ma con una perfetta Kate Middleton che ...Maxima d'Olanda ha presenziato a un evento a Utrecht con un total look rosso scarlatto: dall'abito al soprabito con applicazioni floreali agli stivali e alla it bag ...