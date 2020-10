“Immuni” | scandalo italiano | la usano solo 2 persone su 10 E’ l’ennesimo flop del tandem Conte-Arcuri

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Quasi 4 italiani su 10 (37%) dichiarano di non aver ancora scaricato la App Immuni e di non avere alcuna intenzione di farlo, a fronte di un 24% di italiani che invece Immuni la usa già. E’ la fotografia di un fallimento totale del progetto “tracciamento volontario” del duo, che ne avevano parlato come di una svolta nella lotta al coronavirus. Il consenso sull’applicazione continua a calare La parte rimanente della popolazione che non l’ha ancora scaricata o non la usa si dichuara ancora indecisa sul da farsi. Il dato, frutto di una indagine sull’impatto psicologico dell’emergenza Covid-19 in questa fase, è stata condotta, su un campione rappresentativo degli italiani, dal Centro di ricerca EngageMinds Hub dell’università Cattolica, campus di Cremona, e arriva in ...