Gravina dà una calmata a Mancini: «La questione stadi è in secondo piano» (Di giovedì 8 ottobre 2020) Dopo giorni di silenzio, probabilmente troppi, il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina finalmente rilascia dichiarazioni che sono un chiaro e perentorio stop alle esternazioni a ruota libera del ct della Nazionale Roberto Mancini. Che a più riprese ha rilasciato dichiarazioni a dir poco inconsuete, per non dire imbarazzanti, arrivando a dire a un ministro della Repubblica – Roberto Speranza, titolare della Salute – "pensi prima di parlare". Mancini si è speso per la riapertura degli stadi («la vita deve andare avanti, riapriamoli»), come se la gestione della salute pubblica fosse di sua competenza. Dal Ministero non è arrivata una parola di replica. Per certi versi anche giustamente. In piena pandemia, un ministro della Salute ha mille cose ben più ...

