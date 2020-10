Francesco Vecchi a Mattino Cinque | “Seduti su una bomba a orologeria”

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Sono giorni difficili quelli che si stanno vivendo in Italia e non solo a causa della situazione Covid-19, e in particolar modo le cose si inaspriscono in Sicilia dove alla paura del virus troviamo anche quella derivante dalle rivolte nei centri di accoglienza dove vengono ospitati i migranti dopo il loro approdo sull’isola. Durante la … L'articolo: “Seduti su unaa orologeria” proviene da www.meteoweek.com.

agnesehokx : Francesco ti ricordiamo in onore dei vecchi tempi ovvero quando il profilo di Paolo era attivo. Sempre nel cuore ??… - Michela91934237 : @a_meluzzi Francesco Vecchi sei un mentecatto, non sei neanche l'unghia di Meluzzi. -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Vecchi

FRANCESCO LOIACONO - Il Bari ha vinto 3-2 in trasferta con la Cavese nel turno infrasettimanale di Serie C. Nel primo tempo il Bari va vici...Leggi ...Anche nella Chiesa occorre trovare questo coraggio. Non sempre è accaduto, non sempre accade ancora oggi. Perché? Credo per un’educazione ricevuta che sovente ha rasentato il servilismo. Il rispetto d ...