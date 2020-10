Ford Bronco - La variante Overland è pensata per le escursioni e le gite fuori porta (Di giovedì 8 ottobre 2020) La Ford ha presentato la concept Bronco Overland, una variante della fuoristrada accessoriata per consentire lo svolgimento di escursioni e gite fuori porta. La Casa dell'Ovale Blu ha esposto la vettura in occasione del Bronco Super Celebration East a Townsend, nel Tennessee, il più grande raduno nordamericano di esemplari del modello.Pronta a tutto. Basata sull'allestimento Badlands della versione a quattro porte della nuova Bronco, la concept è stata attrezzata sia all'esterno sia all'interno per consentire i viaggi off-road a stretto contatto con la natura. fuori, la vettura si riconosce per la carrozzeria in tinta Area 51 abbinata ai cerchi Fifteen52 ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 8 ottobre 2020) Laha presentato la concept, unadellastrada accessoriata per consentire lo svolgimento di. La Casa dell'Ovale Blu ha esposto la vettura in occasione delSuper Celebration East a Townsend, nel Tennessee, il più grande raduno nordamericano di esemplari del modello.Pronta a tutto. Basata sull'allestimento Badlands della versione a quattro porte della nuova, la concept è stata attrezzata sia all'esterno sia all'interno per consentire i viaggi off-road a stretto contatto con la natura., la vettura si riconosce per la carrozzeria in tinta Area 51 abbinata ai cerchi Fifteen52 ...

I tuners no nsi son oancora scatenati sul nuovo Bronco ma manca poco: ecco proposte idee e modelli grafici, e qualcosa allestito sulle vecchie generazioni ...

La variante Overland è pensata per le escursioni e le gite fuori porta

La Ford ha presentato la concept Bronco Overland, una variante della fuoristrada accessoriata per consentire lo svolgimento di escursioni e gite fuori porta. La Casa dell'Ovale Blu ha esposto la ...

La Ford ha presentato la concept Bronco Overland, una variante della fuoristrada accessoriata per consentire lo svolgimento di escursioni e gite fuori porta. La Casa dell'Ovale Blu ha esposto la ...