FIFA 21 ha un Carlo Ancelotti praticamente irriconoscibile (Di giovedì 8 ottobre 2020) L'allenatore dell'Everton, Carlo Ancelotti, è presente all'interno di FIFA 21 con una nuova scansione del volto che ha lasciato praticamente a bocca aperta i fan del titolo calcistico di EA Sports.Proprio come molti altri allenatori della Premier League, tra cui Jose Mourinho, Jurgen Klopp e Pep Guardiola, Ancelotti è uno degli allenatori che può essere utilizzato nel gioco, ma qualcosa deve essere andato storto durante il facial motion capture perché risulta essere praticamente irriconoscibile. Anzi, in effetti, la sua versione virtuale si è rapidamente trasformata nel più grande meme del gioco.Da allora, migliaia di giocatori di FIFA 21 hanno postato sui social la scansione del viso online, con alcuni che si ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 8 ottobre 2020) L'allenatore dell'Everton,, è presente all'interno di21 con una nuova scansione del volto che ha lasciatoa bocca aperta i fan del titolo calcistico di EA Sports.Proprio come molti altri allenatori della Premier League, tra cui Jose Mourinho, Jurgen Klopp e Pep Guardiola,è uno degli allenatori che può essere utilizzato nel gioco, ma qualcosa deve essere andato storto durante il facial motion capture perché risulta essere. Anzi, in effetti, la sua versione virtuale si è rapidamente trasformata nel più grande meme del gioco.Da allora, migliaia di giocatori di21 hanno postato sui social la scansione del viso online, con alcuni che si ...

L'allenatore dell'Everton, Carlo Ancelotti, è presente all'interno di FIFA 21 con una nuova scansione del volto che ha lasciato praticamente a bocca aperta i fan del titolo calcistico di EA Sports.

