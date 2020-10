Federica Panicucci straziata a Mattino Cinque : “L’avete ammazzato” (Di giovedì 8 ottobre 2020) La seconda parte di Mattino Cinque, condotta da Federica Panicucci, si concentra sull’infanticidio del piccolo Evan, il piccolo di Rosolini morto a seguito delle tante percorso che il piccolo di vent’uno mesi ha subito dal compagno della madre. Purtroppo, non è la prima volta che la cronaca racconta la barbara morte che viene riservata a … L'articolo Federica Panicucci straziata a Mattino Cinque : “L’avete ammazzato” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 8 ottobre 2020) La seconda parte di, condotta da, si concentra sull’infanticidio del piccolo Evan, il piccolo di Rosolini morto a seguito delle tante percorso che il piccolo di vent’uno mesi ha subito dal compagno della madre. Purtroppo, non è la prima volta che la cronaca racconta la barbara morte che viene riservata a … L'articolo: “L’avete ammazzato” proviene da www.meteoweek.com.

mattino5 : RT @CinguettaTV: Boom???? per #Mattino5 con Federica Panicucci e Francesco Vecchi che ieri supera ogni record con 1.058.000 e 18,20% + 865.00… - CinguettaTV : Boom???? per #Mattino5 con Federica Panicucci e Francesco Vecchi che ieri supera ogni record con 1.058.000 e 18,20% +… - infoitcultura : Federica Panicucci paura in diretta | Aggredita inviata di Mattino Cinque - infoitcultura : Mattino 5 troupe aggredita, Federica Panicucci: “Attimi concitati” - infoitcultura : Federica Panicucci vittima di Scherzi a parte: “C’è poco da ridere” -