Doc – Nelle Tue Mani dal 15 ottobre su Rai 1 diluito in sette prime serate. Argentero: «Scelte di rete, io sono un binge watcher, uno che le serie se le mangerebbe tutte in una volta»

Doc - Nelle Tue Mani L'attesa si riduce e allo stesso tempo si allunga, per i telespettatori che sentono la mancanza di Doc – Nelle tue Mani, la fortunata serie di Rai 1 che ha conquistato il pubblico durante il lockdown: i nuovi episodi andranno in onda dal 15 ottobre alle 21.25 e si protrarranno per ben sette settimane, ma con la messa in onda di un solo episodio per sera. Inizialmente si attendeva la serie Lux Vide per il 22 ottobre, ma il fatto che Nero a Metà 2 - che le lascerà campo libero il giovedì sera – abbia offerto nel frattempo un doppio appuntamento settimanale, permetterà ad Andrea Fanti (Luca Argentero) di riaffacciarsi in tv prima del previsto.

