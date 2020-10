“Davvero?!”. GF Vip, colpo di scena su Franceska Pepe. Cosa hanno scoperto i più attenti. Tommaso Zorzi come la prenderà? (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sta succedendo qualCosa di strano al Grande Fratello Vip. Condotto anche quest’anno da Alfonso Signorini, ogni diretta del reality registra un boom di ascolti sempre in ascesa. Con colpi di scena uno dietro l’altro, il programma di Canale 5 ha visto di recente l’uscita totalmente inaspettata di Franceska Pepe. come ricorderete l’ultima puntata è stata teatro di un televoto molto dibattuto che, alla fine, ha decretato l’eliminazione proprio della bella Franceska. L’ex concorrente era in nomination con Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta ed Adua Del Vesco. Molti hanno infatti ritenuto non adeguata la vittoria di Adua De Vesco contro la modella, risultata ultima con il 17% dei voti. In realtà, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sta succedendo qualdi strano al Grande Fratello Vip. Condotto anche quest’anno da Alfonso Signorini, ogni diretta del reality registra un boom di ascolti sempre in ascesa. Con colpi diuno dietro l’altro, il programma di Canale 5 ha visto di recente l’uscita totalmente inaspettata diricorderete l’ultima puntata è stata teatro di un televoto molto dibattuto che, alla fine, ha decretato l’eliminazione proprio della bella. L’ex concorrente era in nomination con, Andrea Zelletta ed Adua Del Vesco. Moltiinfatti ritenuto non adeguata la vittoria di Adua De Vesco contro la modella, risultata ultima con il 17% dei voti. In realtà, ...

flaaa_maru_ : davvero loro due sono i miglior vip italiani #shade #basicgaia - ASlash16 : @pink_sky Giuro, boh! Anche le coppie sinceramente sono davvero anonime, io avrei messo tutti vip per esempio È DAV… - Anna1Warrior : RT @fabiogargiulo01: Sarebbe davvero molto interessante vedere la faccia del VIP al rientro di franceska #ridatecifranceska #GFVIP - awandmpia : Voglio dire una cosa, ho bloccato il video di Marco (seoul mafia) perché davvero non si puó, io sono SICURA che ogn… - simisimi1972 : Sovranisti a Roma per la 'Marcia della Liberazione': in piazza anche vip e sindacato dei vigili 3678 contagiati due… -

Ultime Notizie dalla rete : “Davvero” Vip Uragano Laura fa paura, 500mila evacuati negli Usa Affaritaliani.it