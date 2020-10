“Da grande voglio fare il pastore”. In Piemonte al via la prima scuola (Di giovedì 8 ottobre 2020) TORINO – Da grande voglio fare il pastore. A lanciare la proposta di dedicarsi alla pastorizia è la Coldiretti Piemonte e il comune di Paroldo, 212 abitanti che vivono in un misterioso borgo medioevale intriso di magia. Dal 25 settembre è partito il primo percorso formativo unico in Italia dedicato all’allevamento ovicaprino. Il programma formativo, messo a punto da Inipa Nord-Ovest, Ente di formazione di Coldiretti, vede coinvolti l’Università degli Studi di Torino e l’Istituto lattiero-caseario di Moretta e si rivolge sia ai giovani che, pur non operando nel settore agricolo e non avendo una specifica formazione, intendono sviluppare un progetto d’impresa ad indirizzo ovicaprino, sia a chi, pur avendo già maturato esperienze in agricoltura, intende specializzarsi nell’allevamento di capi ovicaprini. Leggi su dire (Di giovedì 8 ottobre 2020) TORINO – Da grande voglio fare il pastore. A lanciare la proposta di dedicarsi alla pastorizia è la Coldiretti Piemonte e il comune di Paroldo, 212 abitanti che vivono in un misterioso borgo medioevale intriso di magia. Dal 25 settembre è partito il primo percorso formativo unico in Italia dedicato all’allevamento ovicaprino. Il programma formativo, messo a punto da Inipa Nord-Ovest, Ente di formazione di Coldiretti, vede coinvolti l’Università degli Studi di Torino e l’Istituto lattiero-caseario di Moretta e si rivolge sia ai giovani che, pur non operando nel settore agricolo e non avendo una specifica formazione, intendono sviluppare un progetto d’impresa ad indirizzo ovicaprino, sia a chi, pur avendo già maturato esperienze in agricoltura, intende specializzarsi nell’allevamento di capi ovicaprini.

