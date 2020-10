Covid: oltre 4.000 nuovi casi in Germania (Di giovedì 8 ottobre 2020) Record da aprile, il secondo in 2 giorni. Nuovo allarmante record di casi di coronavirus in Germania per il secondo giorno consecutivo. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati oltre 4.000 nuovi contagi, mai così tanti dall’11 aprile, quando il paese era ancora in lockdown. Erano stati 2.898 il giorno precedente. LEGGI ANCHE: Brexit, Boris Johnson si dice pronto per … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 8 ottobre 2020) Record da aprile, il secondo in 2 giorni. Nuovo allarmante record didi coronavirus inper il secondo giorno consecutivo. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati4.000contagi, mai così tanti dall’11 aprile, quando il paese era ancora in lockdown. Erano stati 2.898 il giorno precedente. LEGGI ANCHE: Brexit, Boris Johnson si dice pronto per … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

BERLINO – Nuovo allarmante record di casi di coronavirus in Germania per il secondo giorno consecutivo. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati oltre 4.000 nuovi contagi, mai così tanti dall’11 ...

