Covid, Enrico Mentana primo conduttore in tv con la mascherina. «Bisogna dare il buon esempio» (Di giovedì 8 ottobre 2020) Covid, Enrico Mentana primo conduttore in tv con la mascherina. «Bisogna dare il buon esempio». Stasera, il direttore del Tg La7 è andato in onda con la mascherina, a poche ore dall’annucio di nuove misure restrittive anti-coronavirus. Da domani le mascherine saranno obbligatorie sia nei luoghi chiusi che all’aperto. Sarà possibile non indossarle in presenza dei soli congiunti. E così, Enrico Mentana questa sera ha intervistato la ministra Azzolina indossando la mascherina. primo conduttore in tv a farlo. Il gesto non è passato inosservato ed è entrato in trend ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 8 ottobre 2020)in tv con la. «il». Stasera, il direttore del Tg La7 è andato in onda con la, a poche ore dall’annucio di nuove misure restrittive anti-coronavirus. Da domani le mascherine saranno obbligatorie sia nei luoghi chiusi che all’aperto. Sarà possibile non indossarle in presenza dei soli congiunti. E così,questa sera ha intervistato la ministra Azzolina indossando lain tv a farlo. Il gesto non è passato inosservato ed è entrato in trend ...

marco_lobrutto1 : Enrico Montesano, Massimo Boldi.. ma vogliamo davvero ascoltare Cipollino? Io preferisco ascoltare la stragrande ma… - enrico_gasta : RT @IlProfDaLecce: L'anno scorso gli abbiamo concesso il portiere e un tempo con 2 gol di vantaggio. Quest'anno gli concediamo i nostri c… - pego_enrico : RT @mattia22_: Sei mesi dal ricovero in ospedale per covid. Non c’è giorno che non mi passi per la testa il rumore della gente che tossiva… - zazoomblog : Covid Enrico Mentana primo conduttore in tv con la mascherina. Bisogna dare il buon esempio - #Covid #Enrico… - messina_enrico : RT @simonacambarau: A Nuoro, 400 malati oncologici si sono incatenati davanti all'ospedale per evitare la chiusura del reparto chemioterapi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Enrico Covid, Enrico Mentana primo conduttore in tv con la mascherina. «Bisogna dare il buon... Corriere Adriatico In fila ai laboratori privati: trecento tamponi al giorno

"Ma il problema non sono i tamponi per il Covid-19, bensì le analisi del sangue e gli esami ordinari – spiega Enrico Brizioli, amministratore delegato di Kos Care –. I laboratori degli ospedali hanno ...

Enrico Mentana primo conduttore in onda con la mascherina: “Inopportuno dare il cattivo esempio”

Enrico Mentana ha sentito di dover dare il buon ... dunque non era garantito il distanziamento previsto dalle norme anti-Covid. Inoltre, dopo la conferenza stampa di Conte, reputava un cattivo ...

"Ma il problema non sono i tamponi per il Covid-19, bensì le analisi del sangue e gli esami ordinari – spiega Enrico Brizioli, amministratore delegato di Kos Care –. I laboratori degli ospedali hanno ...Enrico Mentana ha sentito di dover dare il buon ... dunque non era garantito il distanziamento previsto dalle norme anti-Covid. Inoltre, dopo la conferenza stampa di Conte, reputava un cattivo ...