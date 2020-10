Coronavirus: Fmi, contagi danneggiano economia più di lockdown (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, 8 ott. - (Adnkronos) - Non sono i lockdown, ma i contagi a provocare nel medio termine i danni peggiori alle economie dei paesi colpiti dal Coronavirus. Lo afferma, in un capitolo del World Economic Outlook appena diffuso, il Fondo Monetario Internazionale, che invita a "riconsiderare la narrativa prevalente sui lockdown" secondo cui sarebbe necessario "un compromesso tra salvare vite umane e sostenere l'economia". L'analisi dell'Fmi invece spiega come questa visione "trascura il fatto che i lockdown efficaci adottati nelle prime fasi di un'epidemia possono portare a una ripresa economica più rapida" dal momento che non solo "contengono il virus ma riducono il distanziamento sociale 'volontario' ", quello cioè secondo cui le persone adottano comportamenti prudenti, ... Leggi su iltempo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, 8 ott. - (Adnkronos) - Non sono i, ma ia provocare nel medio termine i danni peggiori alle economie dei paesi colpiti dal. Lo afferma, in un capitolo del World Economic Outlook appena diffuso, il Fondo Monetario Internazionale, che invita a "riconsiderare la narrativa prevalente sui" secondo cui sarebbe necessario "un compromesso tra salvare vite umane e sostenere l'". L'analisi dell'Fmi invece spiega come questa visione "trascura il fatto che iefficaci adottati nelle prime fasi di un'epidemia possono portare a una ripresa economica più rapida" dal momento che non solo "contengono il virus ma riducono il distanziamento sociale 'volontario' ", quello cioè secondo cui le persone adottano comportamenti prudenti, ...

Fmi: Weo, in Italia donne piu' danneggiate da crisi Covid-19 (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 08 ott - La crisi provocata dal Covid-19 "sta avendo effetti sproporzionati sui gruppi piu' vulnerabili. I dati sulla mobilita' forniti da Vodafone per ...

