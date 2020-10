Barbara D’Urso furiosa a Pomeriggio 5: “Tu non mi usi!” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nell’ultima puntata di Pomeriggio 5 Barbara D’Urso si è duramente scagliata contro un suo ospite. Stiamo parlando di Marco Ferrero, conosciuto sui social come ‘Iconize‘. Qualche settimana fa il ragazzo ha denunciato un’aggressione omofoba di cui sarebbe stato vittima ma, in studio, la sua ex amica Soleil Sorge ha rivelato che si tratterebbe di una messinscena creata a tavolino dall’influencer. Barbara D’Urso furiosa a Pomeriggio 5: “Tu non mi usi!” Nell’ultima puntata di Pomeriggio 5 si torna a parlare dell’aggressione ai danni di Iconize. Qualche settimana fa il noto influencer ed ex fidanzato di Tommaso Zorzi, si è mostrato sui social con il volto tumefatto, raccontando di aver subito un aggressione ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nell’ultima puntata diD’Urso si è duramente scagliata contro un suo ospite. Stiamo parlando di Marco Ferrero, conosciuto sui social come ‘Iconize‘. Qualche settimana fa il ragazzo ha denunciato un’aggressione omofoba di cui sarebbe stato vittima ma, in studio, la sua ex amica Soleil Sorge ha rivelato che si tratterebbe di una messinscena creata a tavolino dall’influencer.D’Urso5: “Tu non mi usi!” Nell’ultima puntata di5 si torna a parlare dell’aggressione ai danni di Iconize. Qualche settimana fa il noto influencer ed ex fidanzato di Tommaso Zorzi, si è mostrato sui social con il volto tumefatto, raccontando di aver subito un aggressione ...

