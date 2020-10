Antonio tra paure e debolezze | Il confronto con Nadia a Temptation Island (Di giovedì 8 ottobre 2020) La puntata di ieri ha previsto davvero tanti colpi di scena per la coppia formata da Nadia e Antonio. Il percorso all’interno dei rispettivi villaggi a Temptation Island non stava procedendo a gonfie vele anche a causa della vicinanza tra Nadia e il single Stefano. La fidanzata per l’appunto, sempre più vicina al tentatore Stefano, sembrava viversi la spiensieratezza che da tempo mancava nella sua coppia, soprattutto a causa della differenza di età con il suo ragazzo. Antonio però, stanco di non poter chiarire con la sua compagna, ha deciso di chiedere il falò di confronto anticipato. Cosa è successo? Antonio tra paure e debolezze Solo durante gli ultimi giorni Antonio ... Leggi su giornal (Di giovedì 8 ottobre 2020) La puntata di ieri ha previsto davvero tanti colpi di scena per la coppia formata da. Il percorso all’interno dei rispettivi villaggi aIsland non stava procedendo a gonfie vele anche a causa della vicinanza trae il single Stefano. La fidanzata per l’appunto, sempre più vicina al tentatore Stefano, sembrava viversi la spiensieratezza che da tempo mancava nella sua coppia, soprattutto a causa della differenza di età con il suo ragazzo.però, stanco di non poter chiarire con la sua compagna, ha deciso di chiedere il falò dianticipato. Cosa è successo?traSolo durante gli ultimi giorni...

Antonio_Tajani : Domani chiederemo a @JosepBorrellF cosa c’è dietro la trattativa tra lui ed il dittatore @NicolasMaduro .Nell’aula… - Antonio_Caramia : RT @Antonio_Caramia: ??NUOVI CASI PER PROVINCIA?? #7ottobre Tra () 4 ottobre ??#NA 432 (246) ?? ??Più di RM e MI insieme!?? #RM 221 (179)?? #MI… - mariobianchi18 : L'#8ottobre 1957 è nato #AntonioCabrini, il 'Bell'Antonio'. Terzino sinistro: 352 gare in A, 35 reti in 15 anni. In… - Giampanet : RT @Unomattina: Tra poco alle 7.33 a #unomattina parleremo di fegato e di steatosi epatica con il prof. Antonio Moschetta @unibait. In Ital… - Unomattina : Tra poco alle 7.33 a #unomattina parleremo di fegato e di steatosi epatica con il prof. Antonio Moschetta @unibait.… -