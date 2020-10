Al Grande Fratello Vip sparlano Lorella Cuccarini: “Non saluta nei corridoi. Ballava meglio Heather Parisi” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Al Grande Fratello Vip 5 si parla di Lorella Cuccarini Qualche giorno fa, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 Tommaso Zorzi ha mosso delle forti critiche nei confronti di Lorella Cuccarini. In poche parole il moto influencer si è scagliato contro di lei per le sue passate dichiarazioni sulle adozioni gay, ribadendo di non essere a favore di certi diritti. Nelle ultime ore alcuni inquilini del programma di Canale 5 sono tornati a menzionare l’ex conduttrice de La vita in diretta e non per darle dei complimenti, ma per continuare a sparlare di lei. Andiamo a vedere nello specifico cosa hanno detto. Matilde Brandi preferisce Heather Parisi Nel gruppetto era presente anche Matilde Brandi che ha paragonato il ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 8 ottobre 2020) AlVip 5 si parla diQualche giorno fa, all’interno della casa delVip 5 Tommaso Zorzi ha mosso delle forti critiche nei confronti di. In poche parole il moto influencer si è scagliato contro di lei per le sue passate dichiarazioni sulle adozioni gay, ribadendo di non essere a favore di certi diritti. Nelle ultime ore alcuni inquilini del programma di Canale 5 sono tornati a menzionare l’ex conduttrice de La vita in diretta e non per darle dei complimenti, ma per continuare a sparlare di lei. Andiamo a vedere nello specifico cosa hanno detto. Matilde Brandi preferisceParisi Nel gruppetto era presente anche Matilde Brandi che ha paragonato il ...

