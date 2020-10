A Conte resta De Vrij. Senza Bastoni e Skriniar difesa da inventare (Di giovedì 8 ottobre 2020) Antonio Conte inizia a fare i conti in vista del derby contro il Milan di sabato 17 ottobre. Il reparto che lo preoccupa di più è la difesa. Ieri Bastoni e Skriniar sono risultati positivi al Covid-19, notizie giunte direttamente dal ritiro della Nazionale U21 e da quella slovacca. L’Inter ha solo una certezza davanti ad Handanovic: l’olandese De Vrij. Ai suoi lati le soluzioni più probabili sono D’Ambrosio e Kolarov. A dirla tutta, però, quattro giorni dopo è previsto il debutto in Champions contro il Borussia Moenchengladbach: difficile che le cose cambino. Foto: Instagram Antonio Conte L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 ottobre 2020) Antonioinizia a fare i conti in vista del derby contro il Milan di sabato 17 ottobre. Il reparto che lo preoccupa di più è la. Ierisono risultati positivi al Covid-19, notizie giunte direttamente dal ritiro della Nazionale U21 e da quella slovacca. L’Inter ha solo una certezza davanti ad Handanovic: l’olandese De. Ai suoi lati le soluzioni più probabili sono D’Ambrosio e Kolarov. A dirla tutta, però, quattro giorni dopo è previsto il debutto in Champions contro il Borussia Moenchengladbach: difficile che le cose cambino. Foto: Instagram AntonioL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

LegaSalvini : “IL PROCESSO A SALVINI? DECIDERANNO I MAGISTRATI. RESTA PERÒ L’IPOCRISIA DI CONTE E DEI 5S”, AFFERMA CACCIARI - banzaisolaro : RT @carmentpf: Il DPCM per l'obbligo della mascherina è slittato di una settimana ma resta l'obbligo di indossarla. Domanda: Chi non la… - leopadanofe : RT @carmentpf: Il DPCM per l'obbligo della mascherina è slittato di una settimana ma resta l'obbligo di indossarla. Domanda: Chi non la… - 1000whitecranes : RT @carmentpf: Il DPCM per l'obbligo della mascherina è slittato di una settimana ma resta l'obbligo di indossarla. Domanda: Chi non la… - Morfea72 : RT @carmentpf: Il DPCM per l'obbligo della mascherina è slittato di una settimana ma resta l'obbligo di indossarla. Domanda: Chi non la… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte resta Così Conte resta in piedi (aiutato da partiti deboli) Corriere della Sera Emergenza Covid-19: le nuove misure urgenti nel Decreto Legge n. 125/2020

Proprio per questo, lo scorso 7 ottobre, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, vista la nota del Ministro ... Da tali obblighi restano esclusi i bambini di età ...

Calciomercato Inter, pista Qatar | Partenza immediata da Milano

Non rientra più nei piani di Conte e del club nerazzurro, per questo il suo futuro è destinato ad essere lontano da Milano e forse dall’Italia Per Conte può partire, di più: poteva partire già nel gen ...

Proprio per questo, lo scorso 7 ottobre, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, vista la nota del Ministro ... Da tali obblighi restano esclusi i bambini di età ...Non rientra più nei piani di Conte e del club nerazzurro, per questo il suo futuro è destinato ad essere lontano da Milano e forse dall’Italia Per Conte può partire, di più: poteva partire già nel gen ...