Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 7 OTTOBREORE 15:20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE ALTEZZA BUFALOTTA IN CARREGGIATA ESTERNA. SULLA SALARIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA TENUTA SANTA COLOMBA TRA DIRAMAZIONENORD E FONTE DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI SULL’A24TERAMO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE TRA CARSOLI ORICOLA E TAGLIACOZZO VERSO TERAMO MENTRE SEGNALIAMO TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA FIORENTINI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE; SULLA SP49A SU VIA POLENSE STRADA CHIUSA ALTEZZA VIA LUNGHEZZINA PER ALLAGAMENTO PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO. SULLA METRO A AL MOMENTO RESTA CHIUSA LA STAZIONE PONTE LUNGO INFINE ...