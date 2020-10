Uomini e Donne news, Giulia De Lellis ricoverata in una clinica milanese (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Poco fa, sul suo seguitissimo profilo Instagram, Giulia De Lellis ha fatto sapere ai fan di essere ricoverata in una clinica milanese per un day hospital volto a chiarire le cause della drammatica situazione legata alla sua acne. Da sempre l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha sofferto di acne, anche se a periodo. L’ultimo sfogo, manifestatosi poco prima del Festival di Venezia, dove la De Lellis ha fatto “outing” parlando del suo problema, non si è ancora risolto. Anzi, la situazione peggiora dopo giorno e così l’ormai ex fidanzata di Andrea Damante ha dovuto correre ai ripari recandosi in una nota clinica del capoluogo lombardo. Anche perché, come ci tiene a precisare ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Poco fa, sul suo seguitissimo profilo Instagram,Deha fatto sapere ai fan di esserein unaper un day hospital volto a chiarire le cause della drammatica situazione legata alla sua acne. Da sempre l’ex corteggiatrice diha sofferto di acne, anche se a periodo. L’ultimo sfogo, manifestatosi poco prima del Festival di Venezia, dove la Deha fatto “outing” parlando del suo problema, non si è ancora risolto. Anzi, la situazione peggiora dopo giorno e così l’ormai ex fidanzata di Andrea Damante ha dovuto correre ai ripari recandosi in una notadel capoluogo lombardo. Anche perché, come ci tiene a precisare ...

