Ultime Notizie Roma del 07-10-2020 ore 19:10 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno ti consiglio dei ministri ha prorogato al 31 gennaio 2021 con una delibera lo stato di emergenza per il covid-19 la dissoluzione di maggioranza ha approvato Inoltre nell’ambito del decreto legge covid e una no ma che proroga al dpcm Quelle norme anti contagio ora in vigore al 15 ottobre con una novità diventa da subito effettivo l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto Se si avvicini a persone non conviventi entro il 15 ottobre andrà Dunque adottato un nuovo dpcm che confermi oppure aggiorni le regole anti contagio che sarebbero scadute oggi è che sono invece prerogate e oltre 220 mila download in un solo giorno in uniche al 5 ottobre risulta scaricata da più di 7,2 milioni di persone ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 ottobre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno ti consiglio dei ministri ha prorogato al 31 gennaio 2021 con una delibera lo stato di emergenza per il covid-19 la dissoluzione di maggioranza ha approvato Inoltre nell’ambito del decreto legge covid e una no ma che proroga al dpcm Quelle norme anti contagio ora in vigore al 15 ottobre con una novità diventa da subito effettivo l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto Se si avvicini a persone non conviventi entro il 15 ottobre andrà Dunque adottato un nuovo dpcm che confermi oppure aggiorni le regole anti contagio che sarebbero scadute oggi è che sono invece prerogate e oltre 220 mila download in un solo giorno in uniche al 5 ottobre risulta scaricata da più di 7,2 milioni di persone ...

Corriere : Covid, 14mila contagi in Gran Bretagna nelle ultime 24 ore. Belgio, «situazione grave» - SkyTG24 : Coronavirus, news: nuovo Dpcm entro oggi, mascherine all'aperto o multe da 400 euro. LIVE - fanpage : Mascherine obbligatorie all'aperto da subito, con multe da 400 a mille euro per coloro che non rispetteranno il pro… - carlo_centemeri : Corriere della Sera: Covid, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo. Conte: mascherine sempre, anche se si ricevo… - EnzoDeLuca19881 : RT @Corriere: Covid, 14mila contagi in Gran Bretagna nelle ultime 24 ore. Belgio, «situazione grave» -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Covid, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo. Conte: mascherine sempre, anche se si ricevono amici a casa Corriere della Sera Cerca di salvare in mare il marito e il nipote ma annega tra le onde

VEGLIA. Nel vedere il marito e il loro nipotino di 10 anni sballottati pericolosamente dalle onde e in grave difficoltà, non ci ha pensato due volte nel lanciarsi vestita in acqua, tentando di salvarl ...

Johnny Nash è morto/ Addio al cantante di “I Can See Clearly Now”: aveva 80 anni

Johnny Nash è morto a 80 anni. Il cantante nato a Houston è deceduto in queste ore per cause naturali. La sua biografia in breve ...

VEGLIA. Nel vedere il marito e il loro nipotino di 10 anni sballottati pericolosamente dalle onde e in grave difficoltà, non ci ha pensato due volte nel lanciarsi vestita in acqua, tentando di salvarl ...Johnny Nash è morto a 80 anni. Il cantante nato a Houston è deceduto in queste ore per cause naturali. La sua biografia in breve ...