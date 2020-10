“Tu non mi usi!”. Barbara D’Urso, la verità viene fuori in diretta: la conduttrice rompe ogni protocollo e scoppia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Furiosa e mai vista così. Barbara D’Urso è esplosa nel corso dell’ultima diretta di Pomeriggio 5. Un momento non facile per Barbara D’Urso che domenica ha incassato la quarta sconfitta da Francesca Fialdini con Da noi… a ruota libera. Anche ieri, domenica 4 ottobre, la trasmissione di Rai Uno ha avuto la meglio. Ben 1.963.000 telespettatori con il 13.50% di share contro 1.766.000 e il 12.27%. È successo di tutto in effetti: dal tradimento ai danni di Viola Valentino alla trasformazione di Michele Cucuzza in Achille Lauro. Eppure in molti hanno preferito seguire le interviste della Fialdini a Carolyn Smith e Alessio Boni. Una bella soddisfazione per la Fialdini che, riconfermata per il secondo anno consecutivo con il suo format di interviste e racconti, è riuscita a battere una ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Furiosa e mai vista così.D’Urso è esplosa nel corso dell’ultimadi Pomeriggio 5. Un momento non facile perD’Urso che domenica ha incassato la quarta sconfitta da Francesca Fialdini con Da noi… a ruota libera. Anche ieri, domenica 4 ottobre, la trasmissione di Rai Uno ha avuto la meglio. Ben 1.963.000 telespettatori con il 13.50% di share contro 1.766.000 e il 12.27%. È successo di tutto in effetti: dal tradimento ai danni di Viola Valentino alla trasformazione di Michele Cucuzza in Achille Lauro. Eppure in molti hanno preferito seguire le interviste della Fialdini a Carolyn Smith e Alessio Boni. Una bella soddisfazione per la Fialdini che, riconfermata per il secondo anno consecutivo con il suo format di interviste e racconti, è riuscita a battere una ...

