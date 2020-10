Toglie lo stomaco a una paziente ‘per errore’, chirurgo condannato a due anni (Di mercoledì 7 ottobre 2020) chirurgo Toglie lo stomaco a una sua paziente ‘per errore’, i giudici lo condannano a due anni e al risarcimento dei danni. condannato a due anni il chirurgo che per errore ha asportato lo stomaco a una sua paziente. Toglie lo stomaco ‘per errore’ a una paziente, chirurgo condannato a due anni Il caso risale al 2016. Il medico chirurgo ha operato una paziente presso la MultiMedica di Sesto San Giovanni. Alla paziente il medico ha asportato lo stomaco in seguito ad una diagnosi che si ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 7 ottobre 2020)loa una sua‘per errore’, i giudici lo condannano a duee al risarcimento dei da dueilche per errore ha asportato loa una sualo‘per errore’ a unaa dueIl caso risale al 2016. Il medicoha operato unapresso la MultiMedica di Sesto San Giov. Allail medico ha asportato loin seguito ad una diagnosi che si ...

Stomaco tolto per errore, due anni al primario

Condannato chirurgo della Multimedica di Sesto: non era affetta da carcinoma la donna operata senza attendere l'esito della biopsia

