'Temptation Island 8', quarta puntata: Alberto Maritato sempre più intimo con la single Nunzia Taglialatela, scintille a distanza tra Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino e due coppie lasciano il programma (Di giovedì 8 ottobre 2020) È stato il falò di confronto anticipato tra Davide Varriale e Serena Spena ad aprire la quarta puntata di Temptation Island 8, il reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi; un falò in cui, dopo aver espresso il suo malcontento e le sue esigenze, Serena ha imposto al fidanzato un ultimatum: tornare a casa insieme ma in un rapporto più spensierato e libero o separarsi per sempre. I due hanno allora scelto di abbandonare il programma insieme, abbracciati e felici. Subito dopo è toccato alla coppia formata da Speranza Capasso e Alberto Maritato: nel quarto falò di gruppo sono stati numerosi, come di consueto, i video mostrati alla giovane, raffiguranti il suo fidanzato pericolosamente vicino alla single

