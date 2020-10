Tasse | l' Imu sulla prima casa? Da pagare solo se dimora stabile

Leggi su affaritaliani

La Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sez distaccata di Pescara, ha accolto l'appello di un cittadino relativamente a una controversia avente ad oggetto avvisi di accertamento per Imu per l'anno di imposta 2013 ritenendo sussistente il presupposto per fruire dell'aliquota agevolata Imu da abitazione principale giacchè la contribuente aveva la residenza anagrafica all'interno dell'immobile e la residenza anagrafica del coniuge in altro comune sarebbe stata giustificata da esigenze lavorative.