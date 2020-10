Selvaggia Lucarelli vittima: 2000 euro per fare pipì sulla sua foto (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La denuncia social di Selvaggia Lucarell si è spostata su un grave fatto che la riguarda personalmente. Qualche giorno fa, infatti, un ragazzo sui social ha offerto soldi per far diventare virale un video in cui fa pipì sulla sua foto. E’ successo solo pochi giorni fa: un ragazzo con oltre 25 mila followers ha pubblicato un video in cui fa pipì sopra ad una foto di SelvaggiaArticolo completo: Selvaggia Lucarelli vittima: 2000 euro per fare pipì sulla sua foto dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La denuncia social diLucarell si è spostata su un grave fatto che la riguarda personalmente. Qualche giorno fa, infatti, un ragazzo sui social ha offerto soldi per far diventare virale un video in cui fa pipìsua. E’ successo solo pochi giorni fa: un ragazzo con oltre 25 mila followers ha pubblicato un video in cui fa pipì sopra ad unadiArticolo completo:perpipìsuadal blog SoloDonna

LegaSalvini : SELVAGGIA LUCARELLI TWITTA SUL DOTTORE MORTO. 'ACCECATA DALL'ODIO PER SALVINI', L'IRA DELLA CISL MEDICI LAZIO - SirDistruggere : Le minacce di Flavio Briatore a suo figlio Falco quando va male a scuola (dall’intervista rilasciata oggi a Selvagg… - francescaurban7 : RT @davidedesario: Selvaggia Lucarelli, la denuncia: «Pipì su una mia foto, lo squallore di una pagina che ha condiviso il video per 2mila… - rita03576317 : RT @davidedesario: Selvaggia Lucarelli, la denuncia: «Pipì su una mia foto, lo squallore di una pagina che ha condiviso il video per 2mila… - chiara_elisa : Che schifo incredibile, piena solidarietà a Selvaggia Lucarelli -