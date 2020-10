Regno Unito: in Autobus Senza Mascherina, 16enne Presa a Calci (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Non sono stato razzista ma il virus è più comune tra africani e asiatici. Metti quella dannata Mascherina” la dichiarazione da parte dell’uomo, ora rischia di essere accusato di aggressione ad una 16enne in Autobus Senza Mascherina con l’aggravante di discriminazione razziale. Una 16enne era entrata in un Autobus Senza Mascherina ed è finita per … Leggi su youreduaction (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Non sono stato razzista ma il virus è più comune tra africani e asiatici. Metti quella dannata” la dichiarazione da parte dell’uomo, ora rischia di essere accusato di aggressione ad unaincon l’aggravante di discriminazione razziale. Unaera entrata in uned è finita per …

fattoquotidiano : EMERGENZA PROROGATA E DECRETO I numeri e le misure. Sale ancora il rapporto positivi-testati, tamponi per chi arriv… - alex_orlowski : Nel Regno Unito 15.841 casi di #COVID19 tra il 25 di set. e il 2 di ott. non sono stati registrati e tracciati per… - Capezzone : Su @atlanticomag @DanieleMeloni80 sul (grande) discorso di Boris Johnson alla conferenza conservatrice - Wolf09722148 : RT @Teresat14547770: ITALIA,Terzo paese in Europa con più densità di popolazione x mq.dopo Regno Unito e Germania..dove li mettiamo i vs am… - NiallToMeetYa : @thejrvojces_ Stavo parlando del fatto di uscire per locali completamente senza mascherina, comunque la situazione… -