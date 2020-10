Quasi quattromila in più. Corona virus: Italia, 62576 attualmente positivi a test (+2442 in un giorno) con 36061 decessi (31) e 235303 guariti (1204). Totale di 333940 casi (3678) Dati della protezione civile (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Quasi quattromila in più. Corona virus: Italia, 62576 attualmente positivi a test (+2442 in un giorno) con 36061 decessi (31) e 235303 guariti (1204). Totale di 333940 casi (3678) <small class="subtitle">Dati della protezione civile</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 7 ottobre 2020)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin più.in un) con(31) e).di) proviene da Noi Notizie..

NoiNotizie : Quasi quattromila in più. #coronavirus virus: #Italia, 62576 attualmente positivi a test (+2442 in un giorno) con… - LazzariAmbrogio : @Ruffino_Lorenzo @OpencovidM @AndreaStair @bicidiario @lorenzo_vegro @vi__enne @DanielGriffinMD @ProHealth In Pugli… -

Ultime Notizie dalla rete : Quasi quattromila Quasi quattromila in più. Corona virus: Italia, 62576 attualmente positivi a test (+2442 in un giorno) con 36061 decessi (31) e 235303 guariti (1204). Totale di 333940 casi (3678) Noi Notizie Ballottaggio, affluenza giù ma la sfida è ancora aperta

Alle 23 aveva votato il 37,5% degli elettori, quasi otto punti in meno del primo turno Le urne oggi chiudono alle 15, poi subito al via lo spoglio che incoronerà il sindaco ...

Si finge poliziotto e raggira un ottantenne: smascherato

Il prezzo da pagare per "liberare" il figlio rimasto coinvolto in un (finto) incidente stradale era di quasi quattromila euro. Una cifra da capogiro per un pensionato di ottantaquattro anni residente ...

Alle 23 aveva votato il 37,5% degli elettori, quasi otto punti in meno del primo turno Le urne oggi chiudono alle 15, poi subito al via lo spoglio che incoronerà il sindaco ...Il prezzo da pagare per "liberare" il figlio rimasto coinvolto in un (finto) incidente stradale era di quasi quattromila euro. Una cifra da capogiro per un pensionato di ottantaquattro anni residente ...