Marco Carta assolto in appello per il furto di magliette (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il cantane è stato assolto per i fatti risalenti a maggio 2019 Marco Carta è stato ufficialmente assolto per il furto di alcune magliette della Rinascente di Milano risalente a maggio 2019. Leggi anche: furto alla Rinascente: Marco Carta assolto per mancanza di prove A deciderlo la Corte d’appello che confermato la sentenza del Tribunale di un anno fa. Inizialmente, dalla procura erano stati chiesti 8 mesi di reclusione. Il cantante non era presente in aula ed era stato arrestato il 31 maggio del 2019 insieme a un amica, Fabiana Muscas che poi si è assunto lo scorso gennaio l’intera responsabilità dei fatti raccontando di aver voluto fare un regalo ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il cantane è statoper i fatti risalenti a maggio 2019è stato ufficialmenteper ildi alcunedella Rinascente di Milano risalente a maggio 2019. Leggi anche:alla Rinascente:per mancanza di prove A deciderlo la Corte d’che confermato la sentenza del Tribunale di un anno fa. Inizialmente, dalla procura erano stati chiesti 8 mesi di reclusione. Il cantante non era presente in aula ed era stato arrestato il 31 maggio del 2019 insieme a un amica, Fabiana Muscas che poi si è assunto lo scorso gennaio l’intera responsabilità dei fatti raccontando di aver voluto fare un regalo ...

