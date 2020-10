Marco Carta assolto definitivamente per il furto di magliette ‘Sono felicissimo’ (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tutto finito, per Marco Carta si chiude un brutto capitolo della sua vita che lo ha visto a processo. E’ stato infatti assolto nel processo di secondo grado per il furto di 6 magliette per un valore complessivo di 1200 euro avvenuto il 31 maggio 2019 presso la Rinascente di Milano. L’ex vincitore di Amici ha detto: “Sono felicissimo” e poi ha ringraziato l’avvocato difensore Simone Ciro Giordano, che lo ha tolto dai guai: “Sei un grande”. Marco Carta, il pm ricorre in appello: “Condannarlo a 8 mesi” Il risultato del processo conferma quanto ha sempre dichiarato il cantante anche se rimane l’amarezza per l’intera vicenda. L’avvocato ha commentato: “Ritengo che la questione possa essere ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tutto finito, persi chiude un brutto capitolo della sua vita che lo ha visto a processo. E’ stato infattinel processo di secondo grado per ildi 6per un valore complessivo di 1200 euro avvenuto il 31 maggio 2019 presso la Rinascente di Milano. L’ex vincitore di Amici ha detto: “Sono felicissimo” e poi ha ringraziato l’avvocato difensore Simone Ciro Giordano, che lo ha tolto dai guai: “Sei un grande”., il pm ricorre in appello: “Condannarlo a 8 mesi” Il risultato del processo conferma quanto ha sempre dichiarato il cantante anche se rimane l’amarezza per l’intera vicenda. L’avvocato ha commentato: “Ritengo che la questione possa essere ...

HuffPostItalia : Marco Carta assolto in appello nel processo per il furto di sei magliette - MediasetTgcom24 : Caso magliette rubate, Marco Carta assolto in appello a Milano #marcocarta - Adnkronos : #MarcoCarta, confermata l'assoluzione in appello - SardiniaPost : Furto di magliette, Marco Carta assolto. Confermata la sentenza di primo grado - RCN_101 : Caso magliette rubate, Marco Carta assolto in appello a Milano -