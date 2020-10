M5S, Pizzarotti a TPI: “Io l’avevo detto che sarebbe finita così. Il Movimento crolla perché non ha contenuti né dirigenti all’altezza” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Un giorno il Movimento 5 Stelle arriverà a formare una grande assemblea di eletti. Lo dovrà fare per non farsi consumare dalle lotte intestine, che se non sono pubbliche e alla luce del sole possono diventare pericolose. Lo chiamerà congresso, meetup nazionale o in qualsiasi altro modo. Ma capirà che uno sparuto gruppo di 5 persone e una raffica di click non potranno mai fare una vera rivoluzione né sostituire i rapporti umani”. Correva l’anno 2016: libro Una rivoluzione normale (Mondadori), autore Federico Pizzarotti, sindaco di Parma ed ex pentastellato fuoriuscito dal Movimento in polemica con i vertici. Quattro anni dopo, i Cinque Stelle – in preda alla più grave crisi della loro storia e a profonde lacerazioni interne – si avviano a svolgere i loro primi Stati ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Un giorno il5 Stelle arriverà a formare una grande assemblea di eletti. Lo dovrà fare per non farsi consumare dalle lotte intestine, che se non sono pubbliche e alla luce del sole possono diventare pericolose. Lo chiamerà congresso, meetup nazionale o in qualsiasi altro modo. Ma capirà che uno sparuto gruppo di 5 persone e una raffica di click non potranno mai fare una vera rivoluzione né sostituire i rapporti umani”. Correva l’anno 2016: libro Una rivoluzione normale (Mondadori), autore Federico, sindaco di Parma ed ex pentastellato fuoriuscito dalin polemica con i vertici. Quattro anni dopo, i Cinque Stelle – in preda alla più grave crisi della loro storia e a profonde lacerazioni interne – si avviano a svolgere i loro primi Stati ...

MazzaliVanna : RT @RaiStudio24: Federico Pizzarotti (@FedePizzarotti) Sindaco di #Parma a #Studio24: il #M5S non ha più identità, ha fatto accordi con tut… - francang1950 : RT @RaiStudio24: Federico Pizzarotti (@FedePizzarotti) Sindaco di #Parma a #Studio24: il #M5S non ha più identità, ha fatto accordi con tut… - RaiNews : RT @RaiStudio24: Federico Pizzarotti (@FedePizzarotti) Sindaco di #Parma a #Studio24: il #M5S non ha più identità, ha fatto accordi con tut… - RaiStudio24 : Federico Pizzarotti (@FedePizzarotti) Sindaco di #Parma a #Studio24: il #M5S non ha più identità, ha fatto accordi… - Janphranko : quelli che .....del 'servizio pubblico' #rainews24 che intervistano ancora #Pizzarotti #ilPizza per denigrare… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Pizzarotti Referendum, vince il sì. M5s: "Pizzarotti rifletta". Il sindaco: "Ha vinto visione distorta della politica" La Repubblica NUOVO OSPEDALE TERAMO: BERARDINI, “NO AL PROJECT FINANCING”

TERAMO – “Non capiamo perché la asl voglia portare avanti solo la forma del project financing sul quale, in data 5 agosto, ho depositato un’istanza di accesso agli atti, per capire quali e quanti proj ...

Perché precipitano i cinquestelle

Il Movimento5stelle non ha candidati credibili, non costruisce una classe dirigente, non sta investendo sul suo futuro. Il Movimento è diventato un gruppo di persone che lanciano tre slogan senza idee ...

TERAMO – “Non capiamo perché la asl voglia portare avanti solo la forma del project financing sul quale, in data 5 agosto, ho depositato un’istanza di accesso agli atti, per capire quali e quanti proj ...Il Movimento5stelle non ha candidati credibili, non costruisce una classe dirigente, non sta investendo sul suo futuro. Il Movimento è diventato un gruppo di persone che lanciano tre slogan senza idee ...