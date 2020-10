Grande Fratello Vip 5 | il programma si allunga fino a gennaio?

Leggi su trendit

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Grandi novità in vista per questa scoppiettante edizione delVip 5! Stando a quanto riportato da TVBlog le importanti notizie che riguardano ilsarebbero due. Dopo gli ascolti dell’ultima puntata, Mediaset avrebbe deciso di promuovere la “prova” di Alfonso Signorini. Il doppio appuntamento settimanale, infatti, era provvisorio e sarebbe durato per un solo mese. Ebbene, dopo che lunedì 5 ottobre ilVip 5 ha ottenuto oltre il 20% di share in ascolti, il doppio appuntamento settimanale è diventato definitivo e ufficiale. Non solo! Ilavrebbe dovuto concludersi verso gli inizi di dicembre e invece, secondo le indiscrezioni riportate dal blog, questa quinta edizione potrebbe protrarsi ...