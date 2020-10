Easyjet chiude la base di Napoli: niente voli in inverno per il covid (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Easyjet si muove con prudenza e decide di “chiudere” la base all’aeroporto di Capodichino. La compagnia di volo britannica fondata dall’imprenditore di origini greco-cipriote Stelios Haji-Ioannou ha annunciato che, a causa di una domanda bassa nel trasporto aereo, la propria flotta area non farà più base a Napoli per la stagione invernale Easyjet chiude la base … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 7 ottobre 2020)si muove con prudenza e decide di “re” laall’aeroporto di Capodichino. La compagnia di volo britannica fondata dall’imprenditore di origini greco-cipriote Stelios Haji-Ioannou ha annunciato che, a causa di una domanda bassa nel trasporto aereo, la propria flotta area non farà piùper la stagione invernalela… L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

SkyTG24 : Easyjet chiude le basi a Venezia e Napoli e riduce i voli - zazoomblog : Easyjet chiude due basi in Italia per colpa del Covid - #Easyjet #chiude #Italia #colpa #Covid - PonytaEle : RT @CesareOrtis: DIREI CHE COME UNICO PAESE IN STATO D'EMERGENZA E' IL MINIMO, meno male che i geni #PD #M5% hanno deciso che il #turismo i… - 25O319 : RT @CesareOrtis: DIREI CHE COME UNICO PAESE IN STATO D'EMERGENZA E' IL MINIMO, meno male che i geni #PD #M5% hanno deciso che il #turismo i… - capand69 : RT @CesareOrtis: DIREI CHE COME UNICO PAESE IN STATO D'EMERGENZA E' IL MINIMO, meno male che i geni #PD #M5% hanno deciso che il #turismo i… -