D'Amato: nel Lazio sono 1.127 i posti in ospedale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma – "In conseguenza dell'aumento dei casi e' stata avviata la sesta fase della rete Covid ospedaliera, con 866 posti letto ordinari e 261 tra terapia intensiva e sub intensiva, per un totale di 1.127 posti. Al momento le azioni per la sesta fase sono congrue per l'attuale curva epidemiologica ma sempre adattabili ad ogni scenario". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanita', Alessio D'Amato, riferendo al Consiglio regionale sulla situazione Covid 19 nel Lazio, dove il numero dei casi di positivita' e' in continuo aumento.

